Lockheed Martin : Retour positif de l'USSOCOM sur le DCS

(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce que le Commandement des opérations spéciales des États-Unis (USSOCOM) a validé le mois dernier la capacité opérationnelle initiale de son DCS (Dry Combat Submersible - ou sous-marin de combat à sec).



Selon Gregg Bauer, vice-président chez Lockheed Martin, le DCS a le potentiel de transformer la guerre sous-marine pour les opérateurs spéciaux.



Ce petit sous-marin permet en effet à des équipes des forces spéciales de voyager sur de longues distances sous la surface de l'océan en toute sécurité, sans combinaison de plongée, et sans exposition aux éléments.

'Les occupants arrivent à la mission réchauffés, reposés, hydratés et prêts, ce qui fait de ce navire un avantage clé pour le succès de la mission', souligne Lockheed.



De plus, les opérateurs spéciaux peuvent aussi entrer et sortir du véhicule tout en étant entièrement submergés et non détectés.



DCS est conçu pour transporter une équipe d'opérations spéciales jusqu'à leur destination ,permeta et permet au personnel d'arriver discrètement au point de sortie souhaité.



'Nous sommes impatients de livrer le troisième DCS et de soutenir le DCS jusqu'à sa pleine capacité opérationnelle, comblant ainsi une lacune critique pour l'USSOCOM', a ajouté Jason Crawford, responsable principal du programme Manned Combat Submersibles chez Lockheed Martin.





Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.