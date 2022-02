Lockheed Martin : Renonce à acquérir Aerojet Rocketdyne

(CercleFinance.com) - Lockheed Martin a annoncé hier la résiliation de son accord d'acquisition d'Aerojet Rocketdyne Holdings. La décision de résilier l'accord fait suite au procès intenté par la Federal Trade Commission (FTC) des États-Unis visant à bloquer l'acquisition.



' Notre projet d'acquisition d'Aerojet Rocketdyne aurait profité à l'ensemble de l'industrie grâce à une plus grande efficacité, une plus grande rapidité et des réductions de coûts significatives pour le gouvernement américain ', a déclaré le président-directeur général de Lockheed Martin, James Taiclet.



'Cependant, nous avons déterminé qu'à la lumière des actions de la FTC, mettre fin à la transaction était dans le meilleur intérêt de nos parties prenantes', a-t-il ajouté.



