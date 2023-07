Lockheed Martin : Relèvement des objectifs annuels

(CercleFinance.com) - A l'occasion de ses trimestriels, Lockheed Martin relève ses prévisions pour 2023, visant désormais un BPA d'environ 27 à 27,2 dollars, un bénéfice d'exploitation sectoriel de l'ordre de 7325 à 7375 millions de dollars et des revenus d'environ 66,25 à 66,75 milliards.



Sur le deuxième trimestre, le groupe d'aéronautique et de défense a engrangé un BPA ajusté de 6,73 dollars, en hausse de 6,5%, ainsi qu'un bénéfice d'exploitation sectoriel de 1855 millions de dollars, contre 1763 millions un an auparavant.



A 16,7 milliards de dollars, le chiffre d'affaires trimestriel de Lockheed Martin a augmenté de 8% d'une année sur l'autre, et son carnet de commandes a atteint à fin juin un niveau record de 158 milliards de dollars.



