Lockheed Martin : Réalise un investissement dans Machina Labs

(CercleFinance.com) - Lockheed Martin Ventures, la branche 'capital-risque' de Lockheed Martin Corporation investit dans Machina Labs.



L'investissement sera utilisé pour accélérer la croissance de l'entreprise afin de répondre à la demande des clients, et pour étendre la R&D à des processus et des offres métallurgiques supplémentaires.



'Avec l'investissement de Lockheed Martin, nous pouvons accélérer le développement de notre Roboformage de la tôle pour mieux répondre au besoin du secteur de la défense et donner aux États-Unis un avantage concurrentiel en matière de vitesse de développement des produits de sécurité nationale et de défense.' a déclaré Edward Mehr, DG et cofondateur de Machina Labs.



'Notre objectif est d'opérationnaliser et de mettre à l'échelle des solutions avec rapidité et efficacité afin que les États-Unis et leurs alliés puissent garder une longueur d'avance sur les menaces émergentes' a déclaré Chris Moran, vice-président et directeur général de Lockheed Martin Ventures.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.