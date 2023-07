Lockheed Martin : Présente son futur DRH

(CercleFinance.com) - Lockheed Martin a annoncé aujourd'hui la nomination de Christopher J. Wronsky au poste de vice-président senior et directeur des ressources humaines à compter du 1er septembre.



Il succédera à Greg A. Karol, qui prendra sa retraite après une période de transition.



Wronsky travaille depuis plus de 35 ans chez Lockheed Martin et a occupé des postes à responsabilités croissantes dans les domaines commerciaux et à l'international.



Il est l'actuel vice-président de l'organisation des ressources humaines Rotary and Mission Systems de Lockheed Martin, où il supervise 35 000 employés.



