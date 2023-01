Lockheed Martin : Premier succès autour du système DEIMOS

(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce avoir obtenu la première lumière du système DEIMOS (Directed Energy Interceptor for Maneuver Short-Range Air Defence System), un système d'arme laser tactique robuste qui peut être intégré au véhicule de combat Stryker pour fournir une capacité d'énergie dirigée robuste pour la défense aérienne à courte portée (M-SHORAD).



'DEIMOS a été adapté à partir de nos succès antérieurs en matière d'armes laser pour répondre à un prix abordable à la stratégie de modernisation plus large de l'armée en matière de défense aérienne et antimissile et pour améliorer le succès de la mission avec les solutions de sécurité du 21e siècle', a déclaré Rick Cordaro, vice-président, Lockheed Martin Advanced Product Solutions.



Lockheed Martin étendra le programme de test DEIMOS en 2023, culminant avec des tests d'intégration sur le terrain en 2024.



