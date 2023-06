Lockheed Martin : Pilotes formés via la réalité augmentée

(CercleFinance.com) - Lockheed Martin, Korea Aerospace Industries et Red 6 ont annoncé aujourd'hui qu'ils avaient commencé à développer des solutions d'ingénierie et un programme de développement visant à la mise en oeuvre du système ATARS (Advanced Tactical Augmented Reality System) de Red 6, pour l'avion T-50 et ses systèmes de formation au sol.



ATARS est un système de réalité augmentée (RA) multi-noeuds et tous domaines qui offre un environnement de formation synthétique. La technologie Red 6 permet aux pilotes d'expérimenter les charges cognitives des avions en vol physique et d'entrer dans des environnements d'entraînement réalistes et évolutifs.



' ATARS résout les inefficacités critiques de la formation dans les plates-formes de formation d'aujourd'hui. Il n'y a jamais eu d'environnement de formation dans lequel vous pouvez combiner des actifs virtuels représentés visuellement dans le monde extérieur réel et la possibilité de superposer cette formation à une formation au sol, jusqu'à maintenant', assure Daniel Robinson, fondateur et directeur général de Red 6.



