Lockheed Martin : Partenariat élargi avec Rafael ADS

(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce avoir signé un accord élargi avec la société israélienne Rafael Advanced Defense Systems portant sur le développement, la commercialisation et la fabrication du système d'armement SPICE 250 de Rafael en vue de sa vente aux Etats-Unis et en Pologne.



En 2019, les deux partenaires avaient déjà passé un accord pour la commercialisation des kits de guidage SPICE 1000 et SPICE 2000 aux Etats-Unis.



Les armes SPICE constituent une famille d'armes air-sol autonomes avec précision, sans guidage GPS.



'Notre expertise approfondie dans l'intégration de systèmes d'armes nous aidera à adapter le SPICE 250 afin de répondre aux normes américaines', a déclaré Dave Pantano, directeur du programme chez Lockheed Martin.



