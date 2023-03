Lockheed Martin : Partenaire de Korea Aerospace et Red 6

(CercleFinance.com) - Lockheed Martin, Korea Aerospace Industries et Red 6 Aerospace ont annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat qui offrira des capacités de sécurité avancées à toute une gamme d'avions d'entraînement et de combat.



Dans un premier temps, ce partenariat permettra d'intégrer la plateforme révolutionnaire de réalité augmentée de Red 6, l'Airborne Tactical Augmented Reality System (ATARS), au TF-50 et à ses variantes.



Bien que le système ATARS soit initialement destiné au TF-50 et à ses variantes, il pourrait à terme être appliqué aux plates-formes opérationnelles de Lockheed Martin telles que le F-16, le F-22 et le F-35.



' Notre vision est d'aider nos clients à connecter de manière transparente et sécurisée toutes les ressources de l'espace de combat interarmées et permettre une action rapide et décisive ', a déclaré OJ Sanchez, directeur général de l'Integrated Fighter Group chez Lockheed Martin.



Red 6 est une société du portefeuille de Lockheed Martin Ventures.



