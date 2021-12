Lockheed Martin : Nouveau VP en charge de l'activité spatiale

(CercleFinance.com) - Lockheed Martin a annoncé aujourd'hui la nomination de Robert Lightfoot en tant que nouveau vice-président exécutif de la division spatiale de la société, à compter du 1er janvier 2022.



Robert Lightfoot, actuellement vice-président des opérations pour Lockheed Martin Space, a passé 29 ans à la NASA dans plusieurs rôles de direction essentiels comme administrateur par intérim de l'agence; directeur du Marshall Space Flight Center à Huntsville, Alabama ; et directeur de Propulsion Test au Stennis Space Center dans le Mississippi.



Il succèdera à Rick Ambrose, qui prendra sa retraite le 1er mars 2022 après plus de 20 ans au service de l'entreprise.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.