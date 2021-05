Lockheed Martin : Nomme un nouveau vice-président senior

(CercleFinance.com) - Lockheed Martin a annoncé que Christian Marrone passait de vice-président des affaires gouvernementales à vice-président 'senior' des affaires gouvernementales, succédant ainsi à Robert Ranger, qui prendra bientôt sa retraite.



Avant de rejoindre Lockheed Martin en 2019, Christian Marrone a travaillé dans les administrations Bush et Obama. Il dispose d'une grande expérience de travail avec le gouvernement mais aussi avec le secteur privé, souligne Lockheed Martin.



Christian Marrone a notamment occupé le poste de chef de cabinet du département américain de la Sécurité intérieure de l'ancien secrétaire Jeh Johnson et a également occupé un certain nombre de postes de responsabilité au sein du département américain de la Défense.





