Lockheed Martin : Nomination pour le développement

(CercleFinance.com) - Lockheed Martin a annoncé mercredi la nomination de Michael Williamson comme nouveau vice-président senior en charge du développement global des activités et de la stratégie, à compter du 1er novembre.



Michael Williamson est actuellement vice-président et directeur général de Lockheed Martin Missiles and Fire Control (MFC), où il dirige l'excellence opérationnelle, un portefeuille diversifié de produits et des initiatives commerciales habilitantes.



Il y assure la supervision stratégique de l'exécution des performances techniques, des coûts et du calendrier pour les secteurs d'activité et les performances de l'entreprise. Il a rejoint Lockheed Martin en 2017 après une carrière dans l'armée américaine.



