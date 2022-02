Lockheed Martin : Nomination d'un nouveau directeur financier

(CercleFinance.com) - Lockheed Martin a annoncé hier soir la nomination avec effet immédiat de Jesus ' Jay ' Malave en tant que nouveau directeur financier de la société.



Par le passé, Jesus 'Jay' Malave a travaillé comme vice-président senior et directeur financier de L3Harris, ou encore comme vice-président et directeur financier de Carrier Corporation, une unité opérationnelle de United Technologies Corporation (UTC).



Lockheed Martin indique que John Mollard, jusqu'alors directeur financier par intérim occupera désormais la fonction de vice-président et trésorier de la société.



