Lockheed Martin : Nomination aux relations investisseurs

(CercleFinance.com) - Lockheed Martin a annoncé la nomination de Maria Ricciardone Lee comme vice-présidente des relations avec les investisseurs, à compter du 17 octobre, succédant à Greg Gardner, qui a fait part de son intention de prendre sa retraite à la fin de l'année.



Elle rejoint le constructeur aéronautique et de défense après avoir été vice-présidente de la planification et de l'analyse financières (FP&A) et des composants mondiaux chez Arrow Electronics.



Elle possède 20 ans d'expérience dans les sociétés cotées en bourse et les services professionnels, ainsi que de l'expérience dans la direction de la stratégie et des relations avec les investisseurs.



