Lockheed Martin : Mise à l'eau du futur USS Nantucket

(CercleFinance.com) - Lockheed Martin a annoncé aujourd'hui la mise à l'eau du LCS (Littoral Combat Ship) 27, le futur USS Nantucket, dans la rivière Menominee, depuis le chantier naval de Fincantieri Marinette, dans le Wisconsin, le samedi 7 août.



Présenté comme 'un navire de guerre résistant et polyvalent', le LCS 27 est conçu pour répondre aux missions évolutives de la marine des États-Unis.



Pouvant atteindre les 40 noeuds, le bâtiment est facilement reconfigurable et peut intégrer des capacités variées: missiles, systèmes de guerre électronique avancés (SEWIP) et de leurres (Nulka).



A l'avenir, des systèmes de lancement verticaux d'armes ou de lasers pourront aussi être intégrés, assure Lockheed Martin.



