Lockheed Martin : Livre un système d'arme à l'armée américaine

(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce avoir livré la première batterie à capacité moyenne (MRC), également connue sous le nom de système d'arme Typhon, au bureau des capacités rapides et des technologies critiques de l'armée américaine.



La MRC est composée de lanceurs, de missiles et d'un centre d'opérations de batterie développés pour faire face aux menaces de surface. Il fait partie de la priorité absolue de l'armée en matière de modernisation, qui consiste à développer et à mettre en service de nouvelles capacités de tir de précision à longue portée.



' Nous avons créé de nouvelles capacités grâce à l'intégration de technologies existantes et en évolution afin de garantir que nos combattants soient prêts à l'avance ', détaille Joe DePietro, directeur général et vice-président de Lockheed Martin.



' La MRC est rapidement passée d'une feuille de papier vierge en juillet 2020 aux mains des soldats en un peu plus de deux ans ', se félicite le lieutenant-général Robert Rasch, directeur du bureau des capacités rapides et des technologies critiques de l'armée.



