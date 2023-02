Lockheed Martin : Livre un C130 Super Hercule à l'Indonésie

(CercleFinance.com) - Lockheed Martin a annoncé hier la livraison du premier des cinq transporteurs aériens tactiques C-130J-30 Super Hercule destiné à l'armée de l'air indonésienne (IDAF).



Selon Lockheed, les nouveaux C-130J-30 de l'IDAF offrent une capacité de chargement, une vitesse, une autonomie, une puissance, des performances et des coûts d'exploitation accrus par rapport à ses anciens C-130.



L'Indonésie exploite des C-130 depuis les années 1960, utilisant sa flotte Hercules pour des missions nationales et régionales essentielles telles que la fourniture d'aide humanitaire et de secours en cas de catastrophe, ainsi que la fourniture d'un soutien militaire et de maintien de la paix autour du Pacifique, souligne l'avionneur états-unien.



