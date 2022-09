Lockheed Martin : Livre son laser électrique aux États-Unis

(CercleFinance.com) - Lockheed Martin a livré au bureau du sous-secrétaire à la défense pour la recherche et l'ingénierie une nouvelle référence : un laser électrique tactiquement pertinent de classe 300 kW, le laser le plus puissant que Lockheed Martin ait produit à ce jour.



Le bureau de la défense américaine a sélectionné Lockheed Martin en 2019 pour mettre à l'échelle son architecture de laser haute énergie combiné à faisceau spectral au niveau de la classe 300 kW.



' Lockheed Martin a augmenté la puissance et l'efficacité et réduit le poids et le volume des lasers, ce qui réduit les risques pour les futurs efforts de mise en service ', a déclaré Rick Cordaro, vice-président de Lockheed Martin Advanced Product Solutions.



Les essais en laboratoire et sur le terrain sont prévus cette année.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.