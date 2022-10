Lockheed Martin : Livre son 700e intercepteur

(CercleFinance.com) - Lockheed Martin a récemment livré le 700e intercepteur THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) à la Missile Defense Agency (MDA), intercepteur de missiles balistiques qui affiche un taux de réussite de 100% en matière d'interception lors des essais en vol.



En mars, le MDA a attribué au constructeur aéronautique et de défense un contrat de 1,42 milliard de dollars pour produire des intercepteurs supplémentaires pour le gouvernement américain et l'Arabie saoudite.



En avril, elle lui a accordé 74 millions de dollars pour produire une huitième batterie THAAD pour le gouvernement américain, et plus récemment, le MDA a exercé une option de 304,9 millions de dollars pour l'achat d'intercepteurs supplémentaires.



