Lockheed Martin : Livraison de 5 nouveaux radars Sentinel A4

(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce que le bureau du programme Army Sentinel A4 de l'armée américaine lui a attribué un contrat afin de débuter la production de cinq radars supplémentaires Sentinel A4, des radars de défense antimissile hautes performances.



Ces systèmes ont été développés spécifiquement pour détecter et identifier les missiles de croisière, les systèmes aériens sans pilote, hélicoptères, planeurs, fusées, artillerie et autres tirs de mortiers. Il devraient être livrés d'ici la fin 2022.



' Une fois équipés du Sentinel A4, nos soldats opéreront dans un environnement de combat plus sécurisé, améliorant leurs capacités contre de multiples menaces en évolution', explique Mark Mekker, directeur des radars de l'armée pour Lockheed Martin.



En septembre 2019, Lockheed Martin s'était vu attribuer un contrat de 281 M$ afin de développer les radars Sentinel A4.



