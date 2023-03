Lockheed Martin : Licence commerciale pour deux logiciels

(CercleFinance.com) - Pour aider les futurs développeurs de constellations de satellites commerciaux à planifier leurs missions et à exploiter leurs systèmes, Lockheed Martin propose désormais des licences commerciales pour ses logiciels Horizon Command & Control (C2) et Compass Mission Planning.



Horizon et Compass s'appuient sur une architecture modulaire intégrée et évolutive conçue pour répondre aux besoins spécifiques des clients. Ils fournissent une capacité essentielle à la mission pour les constellations de petite, moyenne ou grande taille, qui comprend la gestion de l'orbite, les opérations autonomes et les vols en formation.



Lockheed Martin a utilisé des versions des logiciels Horizon et Compass dans plus de 50 engins spatiaux, effectuant des missions spatiales gouvernementales, de recherche et commerciales.



' Compass et Horizon permettent aux entreprises de se concentrer sur la fourniture de services à leurs clients plutôt que sur la gestion des complexités liées à la mise en orbite de leurs satellites ', souligne Paul Koether, directeur de programme chez Lockheed Martin Space.



