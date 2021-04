Lockheed Martin : Les ventes augmentent de 3,8% au T1

(CercleFinance.com) - Les ventes nettes de Lockheed Martin s'établissent à 16,3 Mds$ au titre du premier trimestre, soit une hausse de 3,8% par rapport à la même période un an plus tôt, portées par une hausse de l'activité dans toutes les divisions (Aéronautique, Missiles, systèmes tournants et Espace).



Le bénéfice net atteint 1,8 Md$, soit en légère progression par rapport au premier trimestre 2021 (1,7 Md$), avec un BPA de 6,56$ supérieur au consensus.



Lockheed Martin révise par ailleurs à la hausse ses prévisions pour l'année 2021 et mise désormais sur des ventes comprises entre 67,3 et 68,7 Mds$ et un BPA annuel compris entre 26,4 et 26,7 $.



