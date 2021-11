Lockheed Martin : Le satellite GOES-T bientôt en orbite

(CercleFinance.com) - Lockheed Martin fait savoir que le GOES-T, son satellite météorologique géostationnaire, a rejoint le Kennedy Space Center, en Floride, pour y recevoir les préparatifs de lancement.



Il s'agit du troisième des quatre satellites de la série de satellites météorologiques GOES-R de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) construit par Lockheed Martin à Littleton, Colorado.



' La technologie et les instruments que nous avons développés pour la série GOES-R permettent à GOES-T d'observer la météo de la Terre et de l'espace plus rapidement et plus précisément que jamais ', a déclaré Jagdeep Shergill, ingénieur en chef de Lockheed Martin GOES-R.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.