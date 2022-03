Lockheed Martin : Le S-92 parcourt 1500 miles avec du SAF

(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce que l'hélicoptère S-92 de sa société Sikorsky a parcouru 1500 miles jusqu'au Hai Heli-Expo 2022 - un salon organisé du 7 au 10 mars à Dallas (USA) - en utilisant un mélange de carburant d'aviation durable (SAF), une performance réalisée grâce à une collaboration avec GE Aviation et Milestone Aviation.



Sikorsky continue en effet de chercher des opportunités d'utiliser du carburant d'aviation durable au sein de sa flotte.



'En tant qu'entreprise, nous nous engageons pour la durabilité et je suis fier que notre hélicoptère S-92 joue un rôle pour un avenir plus durable', a déclaré Jason Lambert, vice-président de Sikorsky, Global Commercial and Military Systems.





