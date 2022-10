Lockheed Martin : Le radar Sentinel A4 séduit l'US Army

(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce avoir développé et fabriqué un nouveau radar Sentinel A4 dans le cadre d'un contrat, attribué par l'US Army en 2019, portant sur la conception d'un nouveau système radar.



Ce radar a été choisi pour remplacer les radars existants qui prennent en charge le système de défense aérienne intégré de la région de la capitale nationale (NCR-IADS), renforçant ainsi la protection et la défense des actifs critiques.



' L'amélioration des performances, de la maintenabilité et de la fiabilité du radar Sentinel A4 apportera une mise à niveau substantielle des capacités de la défense intérieure de la région de la capitale nationale ', a déclaré le Colonel Jason Tate, du projet Search, Track, Acquire, Radiate, Eliminate (STARE).



Le système est actuellement en test de développement gouvernemental et reste en avance sur le calendrier.



