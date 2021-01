Lockheed Martin : Le Pentagone soutient le programme F-35

(CercleFinance.com) - Lockheed Martin fait savoir que le Pentagone lui a attribué une action contractuelle non définie (UCA) de 1,28 milliard de dollars afin de soutenir les opérations et le maintien de la flotte de F-35 jusqu'au 30 juin 2021.



'Ce contrat garantit que les F-35 restent prêts à voler et à accomplir leur mission du combattant', a déclaré Bill Brotherton, vice-président et directeur général par intérim du programme Lockheed Martin F-35.



Des négociations se poursuivent par ailleurs quant à un possible contrat à long terme visant à soutenir une future flotte de plus de 3000 avions F-35, indique Lockheed Martin.



A ce jour, plus de 600 avions F-35 ont été livrés et opèrent à partir de 26 bases dans le monde.



