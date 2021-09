Lockheed Martin : Le gouvernement US adoube le radar TPY-4

(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce aujourd'hui que le TPY-4, présenté comme 'le radar longue portée multifonction au sol le plus performant et le plus flexible au monde', a reçu sa nomenclature officielle du gouvernement américain.



' Notre équipe a travaillé avec diligence pour fournir ce radar avancé prenant en charge les exigences nationales et internationales de surveillance aérienne ', a déclaré Chandra Marshall, vice-présidente et directrice générale de Lockheed Martin.



' Cette désignation représente notre engagement à développer nos capacités radar pour contrer spécifiquement les menaces émergentes, complexes et avancées', a-t-elle ajouté.



Fruit de 10 ans et 100 millions de dollars de R&D, le TPY-4 intègre les dernières technologies commerciales matures pour créer une architecture radar révolutionnaire, insiste le constructeur.





