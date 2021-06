Lockheed Martin : La Suisse rejoint le programme F-35

(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce que la Suisse a sélectionné son F-35 Lightning II de Lockheed Martin dans le cadre de son programme 'New Fighter Aircraft' (nouvel avion de combat).



La Suisse deviendra ainsi la 15e nation à choisir le programme F-35, rejoignant plusieurs nations européennes.



L'armée de l'air suisse recevra l'avion F-35A assorti d'une solution d'entretien adaptée aux exigences suisses en matière d'autonomie ainsi qu'un programme de formation complet.



L'industrie suisse aura aussi la possibilité de participer à des opportunités de R&D, de production et de maintenance qui étendront ses capacités.



