Lockheed Martin : La Finlande choisit le F-35

(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce que la Finlande a sélectionné son F-35 Lightning II de 5e génération dans le cadre de son programme de chasseurs HX, afin d'assurer la stabilité dans la région.



' Le F-35 fournira aux industries finlandaises des capacités numériques uniques qui tireront parti de l'ingénierie et de la fabrication de 5e génération. Le travail de production se poursuivra pendant plus de 20 ans, et le travail de maintenance du F-35 se poursuivra jusque dans les années 2070', a indiqué Bridget Lauderdale, vice-présidente de Lockheed Martin et directrice générale du programme F-35.



L'armée de l'air finlandaise recevra 64 chasseurs furtifs multi-rôles F-35A, ainsi qu'un ensemble 'd'armes robustes', d'une solution de maintien en puissance ainsi qu'un programme de formation complet.





