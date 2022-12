Lockheed Martin : L'Allemagne va acquérir 35 avions F35

(CercleFinance.com) - Lockheed Martin a annoncé hier que le ministère allemand de la Défense allait procéder à l'acquisition de 35 avions Lockheed Martin F-35 Lightning II de 5e génération, l'Allemagne devenant ainsi le neuvième pays à rejoindre le programme.



L'accord comprend un ensemble complet de moteurs, d'équipements de mission spécifiques à un rôle, de pièces de rechange et de remplacement, d'un soutien technique et logistique, d'une formation et d'un armement.



'Le F-35 est le chasseur le plus avancé, le plus résistant et le plus économique, offrant aux pilotes un avantage critique contre tout adversaire, leur permettant d'exécuter leur mission et de rentrer chez eux en toute sécurité', avance Bridget Lauderdale, vice-présidente de Lockheed Martin et directrice générale du programme F-35



Lockheed Martin est un partenaire engagé de la Bundeswehr depuis plus de 50 ans, et le F-35 ouvre un nouveau chapitre de soutien aux intérêts de l'Allemagne pour la sécurité nationale et européenne.



