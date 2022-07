Lockheed Martin : James Webb dévoile sa première image

(CercleFinance.com) - Le monde scientifique est en émoi ce matin, alors que l'humanité découvre la première image envoyée par le télescope spatial James Webb des premières lumières de notre univers, prise avec un instrument conçu et construit par Lockheed Martin.



La société américaine précise que cette photo a été prise par l'une des caméras infrarouges les plus sensibles jamais construites pour observer l'univers.



Lockheed Martin avait créé cet instrument scientifique dans son Advanced Technology Center (ATC) à Palo Alto, en Californie, pour l'Université de l'Arizona.



'NIRCam est une caméra unique en son genre, et nous sommes fiers d'avoir construit cet imageur principal sur le télescope Webb', a déclaré Alison Nordt, directrice des sciences spatiales et de l'instrumentation chez Lockheed Martin. 'Notre caméra est essentielle pour observer les premières galaxies qui se sont formées après le Big Bang et pour atteindre tous les objectifs scientifiques du télescope'.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.