Lockheed Martin : Hausse de 17% du BPA au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - Lockheed Martin publie au titre de son dernier trimestre 2021 un bénéfice net des opérations poursuivies de plus de deux milliards de dollars, soit un BPA en hausse de 17% à 7,47 dollars, pour des revenus en progression de 4% à 17,7 milliards.



Affichant sur l'ensemble de 2021 un BPA de 22,76 dollars et des revenus d'un peu plus de 67 milliards, il anticipe, pour l'exercice qui commence, des objectifs de l'ordre de 26,70 dollars et d'autour de 66 milliards respectivement.



Par ailleurs, le constructeur d'équipements de défense 'estime qu'il est très probable que la FTC votera en faveur d'une action en justice pour bloquer l'acquisition d'Aerojet Rocketdyne et s'attend à ce qu'elle prenne une décision avant le 27 janvier 2022'.



