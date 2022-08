Lockheed Martin : Fournit aux Marines un simulateur de CH-53K

(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce que les Marines des États-Unis bénéficieront d'opportunités de formation supplémentaires les préparant à exploiter l'hélicoptère de transport lourd Sikorsky CH-53K.



Lockheed Martin va en effet fourni un dispositif d'entraînement au vol (CFTD) supplémentaire à la marine américaine avec des options pour trois autres selon les termes d'une récente attribution de contrat.



'La formation dans cet environnement virtuel hautement immersif permet aux équipages de conduite de former l'ensemble des tâches pouvant être effectuées sur l'avion de manière sûre, rentable et réaliste', a déclaré Flash Kinloch, vice-président de la formation et des solutions de simulation chez Lockheed Martin.



