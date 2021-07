Lockheed Martin : Fourchette cible de BPA relevée pour 2021

(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses trimestriels, Lockheed Martin indique relever sa fourchette cible de BPA pour l'ensemble de 2021, à entre 26,70 et 27 dollars, pour des revenus toujours attendus entre 67,3 et 68,7 milliards de dollars.



Au titre du deuxième trimestre, le constructeur d'équipements de défense a engrangé un BPA de 6,52 dollars, en hausse de près de 13% en comparaison annuelle, pour des revenus de 17 milliards, en croissance de 5% portée par chacune de ses quatre grandes divisions.



