Lockheed Martin : Étend son partenariat avec NEC Corporation

(CercleFinance.com) - Lockheed Martin et NEC Corporation ont signé un accord afin d'étendre leur partenariat concernant l'utilisation de SIAT, la technologie d'analyse invariante de système (SIAT) de NEC. Les entreprises sont également en train de finaliser un accord de licence avec une option pluriannuelle, assure Lockheed Martin.



SIAT utilise les données collectées à partir de capteurs pour connaître le comportement des systèmes informatiques, des centrales électriques, des usines ou des bâtiments, permettant au système lui-même de détecter automatiquement les incohérences et de prescrire des résolutions.



Selon Lockheed Martin, le partenariat devrait notamment avoir un impact positif sur les phases de conception et de production du développement des engins spatiaux, y compris les applications sur le véhicule Orion de la NASA pour la mission Artemis.





