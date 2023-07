Lockheed Martin : Essai concluant pour son intercepteur

(CercleFinance.com) - Lockheed Martin fait savoir que pour la première fois, son intercepteur PAC-3 MSE a réussi à communiquer avec le radar AN/SPY-1, un élément clé du système d'arme Aegis.



Lockheed Martin investit dans une intégration PAC-3 MSE/Aegis qui pourrait fournir une capacité éprouvée de défense aérienne et antimissile intégrée avec une capacité croissante pour aider les clients maritimes à se défendre contre les menaces avancées et manoeuvrables.



'Une intégration PAC-3 MSE/Aegis offre une défense renforcée aux flottes maritimes dans un délai rapide et abordable', a commenté Tom Copeman, vice-président, Naval Systems, Lockheed Martin Missiles et Fire Control.



