Lockheed Martin : Envol réussi pour le vaisseau spatial Lucy

(CercleFinance.com) - Lockheed Martin a annoncé ce week-end que son vaisseau spatial Lucy avait quitté la Floride en direction de l'espace, en quête de nouvelles données sur la formation du système solaire.



Le vaisseau spatial a été conçu, construit et testé dans les installations de Lockheed Martin, à Littleton. Au cours de sa mission, présentée comme la plus éloignée du Soleil jamais réalisée, Lucy visitera un nombre record d'astéroïdes à la recherche d'indices sur nos origines.



L'odyssée de 4 milliards de milles de Lucy à travers le système solaire durera 12 ans et passera par huit objets : un astéroïde de la ceinture principale et sept astéroïdes de l'orbite de Jupiter.





