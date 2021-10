Lockheed Martin : Élit un nouvel administrateur indépendant

(CercleFinance.com) - Lockheed Martin a annoncé hier soir l'élection de John M. Donovan au sein de son conseil d'administration, avec effet immédiat, en tant qu'administrateur indépendant.



John M. Donovan a été directeur général d'AT&T Communications, une filiale en propriété exclusive d'AT&T entre 2017 et 2019. Auparavant, il a aussi occupé différents postes à responsabilité, toujours chez AT&T, mais aussi chez VeriSign, inCode Telecom Group, ou encore Deloitte Consulting.



John M. Donovan est actuellement président du comité consultatif présidentiel sur les télécommunications pour la sécurité nationale, membre du conseil d'administration de Palo Alto Networks (entreprise mondiale de cybersécurité) et auteur de plusieurs livres sur le leadership organisationnel et le réseautage avancé.





