Lockheed Martin : Développer un réseau 5G spatial, avec Omni

(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce avoir conclu un accord d'intérêt stratégique avec Omnispace afin d'explorer les possibilités de développement conjoint des capacités 5G depuis l'espace.



Le réseau non terrestre (NTN) basé sur les normes 5G mondiales pourrait offrir des solutions de communications mondiales quel que soit l'environnement ou l'emplacement des utilisateurs.



Omnispace imagine ainsi un réseau mondial s'appuyant à la fois sur une constellation de satellites en orbite non-géostationnaire et sur les capacités des principaux réseaux sans fil d'opérateurs mobiles.



Développé en collaboration avec Lockheed Martin, 'ce réseau hybride 5G fournirait la couverture et la capacité nécessaires pour prendre en charge les applications essentielles nécessitant des communications mondiales fluides et fiables', indique Lockheed Martin.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.