Lockheed Martin : Développe ses systèmes anti-missile

(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce voir sélectionné Raytheon Technologies Corporation afin de fournir une seconde charge utile de mission pour le système satellitaire de détection de missile, appelé NGG.



Lockheed Martin est actuellement sous contrat avec le Commandement des systèmes spatiaux (SSC) de la Force spatiale des États-Unis (U.S.S.F.) pour construire trois satellites NGG dotés des capacités améliorées d'avertissement et de résilience des missiles pour garder une longueur d'avance sur les menaces émergentes.



Raytheon Technologies avait déjà été sélectionne pour la première charge utile, aux côtés de Northrop Grumman/Ball Aerospace et les deux sociétés restent en concurrence pour savoir quelle sera la charge utile choisie pour équiper le premier satellite NGG lancé en 2025.



