Lockheed Martin : Développe des missiles de longue portée

(CercleFinance.com) - Lockheed Martin a annoncé hier avoir été choisi par le Centre de l'aviation et des missiles de l'armée américaine afin de développer un missile à propulsion avancée à longue portée manoeuvrable (LRMF). Le missile pourra être tiré à partir de lanceurs existants de l'armée pour vaincre les menaces à grandes distances.



'Lockheed Martin s'associe à l'armée américaine pour donner aux soldats un avantage décisif sur le champ de bataille en étendant leur portée',résume Steven Botwinik, vice-président de l'exécution et de la transition des programmes avancés chez Lockheed Martin Missiles and Fire Control.



La phase 1 se concentrera sur les activités de conception et de réduction des risques, avec des phases de suivi facultatives menant à la démonstration des essais en vol.



Après les essais en vol, le LRMF passera au bureau de projet des fusées et missiles stratégiques et opérationnels de l'armée américaine (STORM) pour éclairer la conception de ce missile de frappe de précision (PrSM) à portée étendue.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.