Lockheed Martin : Déploie l'IA dans un avion tactique

(CercleFinance.com) - Le Lockheed Martin VISTA X-62A, un avion d'entraînement tactique, a été piloté par un agent d'intelligence artificielle (IA) pendant plus de 17 heures en décembre, ce qui représente une première sur un avion tactique.



'VISTA nous permettra de mettre en parallèle le développement et la mise à l'essai de techniques d'intelligence artificielle de pointe', a déclaré Christopher Cotting, directeur de la recherche à la Air Force Test Pilot School des États-Unis.



'Cette approche, combinée à des essais ciblés sur de nouveaux systèmes de véhicules, permettra de développer rapidement l'autonomie de plates-formes et fournira une capacité pertinente sur le plan tactique', ajoute le directeur.



VISTA a été reconnue par la Force aérienne des États-Unis en juin 2021. Il fait actuellement l'objet d'une série d'inspections de routine. Les vols reprendront à la base aérienne d'Edwards tout au long de 2023.



