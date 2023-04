Lockheed Martin : Démontre l'efficacité des petits satellites

(CercleFinance.com) - Lockheed Martin a annoncé aujourd'hui que son système de satellites de mise à niveau dans l'espace (LM LINUSS™) avait réalisé avec succès une démonstration en orbite, 'prouvant à quel point les petits satellites peuvent jouer un rôle essentiel dans le maintien des architectures spatiales critiques', indique Lockheed.



Ces petits satellites peuvent améliorer régulièrement les constellations existantes avec de nouvelles capacités et prolongent les cycles de vie de conception des engins spatiaux.



LM LINUSS, une démonstration technologique financée en interne par Lockheed Martin, est composée de deux CubeSats LM 50™ 12U.



'En orbite, le système a démontré des opérations de rendez-vous et de proximité (RPO) hautement automatisées, ce qui permet des manoeuvres complexes mais précises sur des constellations multi-satellites' souligne Lockheed.



Selon la société, cela permet la coordination des services en orbite et les mises à niveau à grande échelle sur n'importe quelle orbite.



