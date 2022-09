Lockheed Martin : Danya Trent responsable de Greenville

(CercleFinance.com) - Lockheed Martin a annoncé que Danya Trent, vice-présidente des programmes F-16 de Lockheed Martin Aeronautics, sera désormais également responsable du site de Greenville, en Caroline du Sud.



À ce titre, en plus de diriger l'ensemble du portefeuille de produits F-16, Danya Trent sera responsable de l'orientation stratégique, des performances et de la croissance du site de Greenville.



En tant que foyer mondial du F-16, le site de Greenville continue d'accélérer la production de F-16 et prévoit de livrer le premier jet Block 70 à Bahreïn au cours du premier semestre 2023. L'équipe assure également le soutien de la plateforme F-16, ainsi que d'autres plateformes, telles que le C-130 de Lockheed Martin.



' L'avenir de notre site de Greenville est brillant, et je suis enthousiaste pour tout ce que nous continuerons à faire pour aider nos clients à rester en avance sur la préparation ', a déclaré Danya Trent.



