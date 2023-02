Lockheed Martin : Créé un logiciel hybride de routage d'infos

(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce avoir mis au point, avec Juniper Networks, une technologie de routage qui vise à rationaliser et hiérarchiser le flux d'informations critiques depuis des environnements distants contestés, à destination des commandants stationnés dans le monde entier en connectant les produits Lockheed Martin et Juniper pour créer un logiciel hybride.



Selon Lockheed Martin, cette technologie permet de garantir que les commandants reçoivent les informations les plus importantes en premier, en toute sécurité et en temps réel via une connectivité 5G.MIL.



Les informations sont classées par ordre de priorité en fonction du contenu des données, des exigences d'échange d'informations et des priorités de la phase de mission.



La technologie a démontré qu'elle pouvait résister aux défis de connectivité inhérents aux environnements militaires.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.