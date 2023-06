Lockheed Martin : Contrats dans le cadre du programme NGI

(CercleFinance.com) - Lockheed Martin fait savoir que l'Agence de défense antimissile lui a attribué trois contrats d'une durée maximale de deux ans, dans le cadre du programme Next Generation Interceptor (NGI).



Dans ce contexte, Lockheed Martin va travailler avec trois petites entreprises, Marotta Controls, Space Information Labs (SIL) et Valley Tech Systems (VTS) pour renforcer la base industrielle de la défense.



Cela fait partie du programme 'Mentor-Protégé' du Département de la Défense (DoD), qui encourage les maîtres d'oeuvre à servir de mentors dans le développement des capacités techniques et commerciales des petites entreprises.



Ainsi, 'nous encadrons donc trois entreprises différentes et les soutenons tout au long de notre développement NGI', résume Sarah Reeves, vice-présidente du programme NGI chez Lockheed Martin.



Lockheed Martin travaille déjà avec ces entreprises en tant que sous-traitants pour développer, faire mûrir et déployer du matériel à l'appui du programme NGI à partir de technologies avancées cultivées dans le cadre des programmes de recherche sur l'innovation des petites entreprises (SBIR) et de transfert de technologie des petites entreprises (STTR) du DOD.



