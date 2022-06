Lockheed Martin : Contrat de 5 ans et 2,3 Mds$ avec l'US Army

(CercleFinance.com) - Lockheed Martin fait savoir que sa société Sikorsky a signé un contrat de cinq ans avec le gouvernement des États-Unis portant sur la livraison d'une base de 120 hélicoptères H-60M Black Hawk (assorti d'options permettant d'atteindre un total de 255 appareils), à destination de l'armée US et de ses clients militaires à l'étranger (Foreign Military Sales - FMS).



Lockheed Martin se réjouit donc de voir que son 'Black Hawk' continue d'être 'le cheval de bataille et l'épine dorsale de l'aviation américaine' et que cet appareil sera donc encore utilisé lors des prochaines décennies.



La valeur du contrat pour les livraisons prévues est estimé à 2,3 milliards de dollars, et pourra atteindre 4,4 milliards de dollars en cas d'exercice des options.



Les premières livraisons devraient débuter en juillet et se poursuivre jusqu'en 2027.



