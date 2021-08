Lockheed Martin : Contrat de 5 ans auprès de l'IAF

(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce avoir remporté un contrat de cinq ans auprès de l'Indian Air Force (IAF) afin de fournir un accompagnement complet à la flotte de 12 C-130J-30 Super Hercules de l'IAF.



A travers ce contrat dit 'Follow On Support II' (FOS), les équipes de Lockheed Martin assureront le logistique et le soutien technique nécessaires au maintien de la flotte de C-130J de l'IAF.



Ce contrat s'inscrit dans la continuité du précédent contrat FOS I de cinq ans qui avait vu Lockheed Martin fournir les mêmes services à son client.



' C'est un honneur de continuer à travailler en partenariat avec l'Indian Air Force pour soutenir l'une des flottes de C-130J les plus actives au monde. Grâce à une équipe intégrée et à un support dédié, Lockheed Martin va s'assurer que la flotte de C-130J de l'IAF est disponible et prête pour chaque mission', a commenté Rod McLean, vice-président et directeur général, Air Mobility & Maritime Missions chez Lockheed Martin.



