Lockheed Martin : Contrat de 4.8 Mds$ avec l'armée US

(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce que l'armée US lui a attribué un contrat d'un montant de 4,79 milliards de dollars afin de produire de lors de roquettes GMLRS et d'équipements associés à destination de l'armée US et de ses partenaires internationaux.



'Nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients de l'armée et nos partenaires de la chaîne d'approvisionnement afin d'augmenter la capacité de production et de répondre au besoin urgent de cette roquette hautement fiable et éprouvée au combat', a déclaré Jay Price, vice-président de Precision Fires pour les missiles Lockheed Martin et le contrôle de tir.



La GMLRS est une roquette tout temps conçue pour un déploiement rapide qui offre une frappe de précision et une portée inaccessible à la plupart des armes conventionnelles, souligne Lockheed Martin.



Cette munition est l'arme principale de la famille de lanceurs HIMARS et MLRS produite par Lockheed Martin. Elle comprend un ensemble de guidage inertiel assisté par GPS et de petits 'canards' de manoeuvre sur l'avant de la roquette permettent d'améliorer sa maniabilité et sa précision.



