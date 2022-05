Lockheed Martin : Contrat de 309 M$ avec l'armée US

(CercleFinance.com) - Lockheed Martin fait savoir que l'armée des Etats-Unis a attribué deux contrats de production de missiles Javelin, d'équipements et de services associés d'une valeur totale de 309 millions de dollars à la joint-venture constituée par Raytheon Missiles & Defense et Lockheed Martin.



Les contrats portent sur plus de 1300 missiles Javelin, soit des missiles guidés anti-char polyvalents, un contrat financé par la lois pour des crédits supplémentaires à l'Ukraine et les commande de plusieurs clients internationaux, dont la Norvège, l'Albanie, la Lettonie et la Thaïlande.



' La coentreprise Javelin travaille dur pour répondre à cette augmentation de la demande ', assure Dave Pantano, vice-président de la coentreprise Javelin et directeur du programme Lockheed Martin Javelin. 'Les capacités uniques de Javelin se sont avérées faire la différence dans les moments déterminants pour nos utilisateurs, et nous sommes impatients de poursuivre notre partenariat avec l'armée pour fournir ce système d'arme essentiel.'



Lockheed Martin investit pour augmenter le taux de production de missiles au-delà des 2 100 par an actuels.



